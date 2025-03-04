تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عامل فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

فقد عامل حياته نتيجة سقوطه من نافذة الطابق الرابع في منطقة العمرانية بالجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في العمرانية.



توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عامل سقط من نافذة الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، من كسور ونزيف.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



