الوعى الأثرى بالأقصر تطلق مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية للأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، فعاليات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا»، داخل مركز نجوع الزناقطة التابعة لمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة عدد 40 من النشء عمر الطلائع، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للآثار المصرية اليونانية الرومانية بالأقصر.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، إنه تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة والتعرف على القيم الدينية وكيفية تطبيقها، وتعزيز الإنتماء الوطني، والتعريف بقيم الحضارة المصرية القديمة، كما تناولت الندوة القيم الأخلاقية وأهمية الأخلاق في حياة الإنسان، ونماذج من القيم مثل الإيجابية والتعاون ونبذ السلبية والفرقة.

كما قدمت الإدارة ورش حكي تفاعلية بالتعاون مع هيثم شكري، حكواتي ومصمم أنشطة للأطفال، وذلك على مدار يومين، في مدينتي الطود والبغدادي وطيبة الجديدة، بهدف تعريف الطلاب بقيمة التراث الأثري وتعزيز فخرهم بحضارتهم العريقة من خلال الحكي، ففي مدينة الطود تم تنظيم الورشة فعاليات ورشة حكى للأطفال داخل مقر الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار واتحاد أيتام مصر، حيث تعرف الطلاب عدد (80) طالبا على تاريخ مدينتهم واستمعوا إلى قصص مشوقة عن المعبد الأثري الذي يعكس جزءًا من عظمة الحضارة المصرية، وفى قرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية فقد تم تنفيذ فعاليات الورشة في مدرسة الرضوان للقرآن الكريم بالبغدادي لعدد (210)، حيث تم التركيز على تاريخ مدينة الأقصر وأهميتها كعاصمة حضارية عبر العصور، كما تم توجيه الطلاب نحو أهمية الحفاظ على الآثار أثناء الزيارات، مع التنبيه على تجنب السلوكيات السلبية مثل الكتابة أو التهشيم.



الوعى الأثرى بالأقصر تطلق مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية للأطفال



حضور مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية للأطفال بشعار قيمنا من تراثنا