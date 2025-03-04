الملكة رانيا تشارك لحظات إفطار عائلى دافئ مع العائلة المالكة الأردنية

كتبت ريهام عبد الله

حرصت الملكة رانيا العبد الله، قرينة عاهل الأردن، الملك عبد الله الثانى، على مشاركة متابعيها عبر انستجرام، بمقطع فيديو، لإفطار جمع أفراد عائلتها بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو قائلة :"من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".

ويظهر في الفيديو الخاص بالإفطار الرمضاني، عدد من أفراد العائلة الملكية الأردنية وفي مقدمتهم الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة.

وعلق المتابعين على الفيديو، مبديين إعجابهم بالأجواء العائلية في شهر رمضان الكريم، متمنين للـ عائلة المالكة الأردنية، أطيب الأمنيات.