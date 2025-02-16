الملكة رانيا العبدالله تهنئ ابنتها الأميرة إيمان بقدوم مولودتها أمينة

وكالات

شاركت الملكة رانيا ، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، منشورا معلنة ولادة حفيدتها، الأميرة أمينة، ابنة الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



المنشور شاركته الملكة رانيا على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي، انستجرام، وورد فيه: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام"، وختم المنشور بـ"أيمان وجميل 16 شباط 2025".







وكان الديوان الملكي الأردني، قد قال في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وجميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم، الواقع في السابع عشر من شهر شعبان سنة 1446 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر شباط سنة 2025 ميلادية، وفي مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها".



وأضاف البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات للأميرة إيمان، وجميل ترميوتس، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظها، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت