الخارجية الأمريكية تصنف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، تصنيف جماعة الحوثي، "منظمة إرهابية أجنبية"، ردا على "ممارساتها" في المنطقة.



وجاء في بيان الخارجية الذي أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية أن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب.



وأشار البيان إلى أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم القوات الأمريكية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.

ولفت إلى أن الجماعة امتنعت عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأمريكية والحليفة.