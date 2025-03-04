الأردن: وصول 28 طفلا من غزة ضمن الدفعة الأولى من ألفى طفل تكفلت المملكة بعلاجهم

عمان (أ ش أ)

وصلت طائرات الدفعة الأولى من أطفال غزة الذين تكفل الأردن بعلاجهم إلى العاصمة عمان اليوم الثلاثاء .

وأجلت القوات المسلحة الأردنية نحو 28 طفلا من قطاع غزة إلى الأردن ضمن الدفعة الأولى من ألفي طفل تكفل الأردن بعلاجهم، وذلك عبر طائرات جوا وبرا عبر سيارات إسعاف أردنية.

وتشمل هذه العملية نقل ألفي طفل مريض من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج اللازم من قبل الفرق الطبية المتخصصة في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، حيث سيتم إعادتهم إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن.

وكانت سيارات الإسعاف الأردنية والحافلات التابعة للقوات المسلحة قد وصلت إلى قطاع غزة صباح اليوم لإجلاء الدفعة الأولى من الأطفال المرضى، بتوجيهات ملكية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن 11 فبراير الماضي عن إجلاء نحو 2000 طفل مصابين بالسرطان وممن يعانون وضعا طبيا صعبا في غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.