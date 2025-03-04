اجتماع لوكيل "أوقاف الدقهلية" مع مديرى الإدارات الفرعية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

عقد الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، وخلال الاجتماع أكد ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، التي أكد فيها ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوظيفي والانضباط الإداريين وهى:

- متابعة تعليمات الوزارة وسرعة إنجار العمل.

- ⁠متابعة الأنشطة الدعوية متابعة جيدة.

- ⁠متابعة الملحقات الشاغرة والمرور الدوري عليها.

- ⁠الإهتمام بنظافة المساجد داخلياً وخارجياً وتهيئتها لرواد وضيوف الرحمن.

- ⁠ متابعة تحديث البيانات لجميع العاملين بصفة مستمرة.

- ⁠تكثيف المرور علي المساجد.

- ⁠ضرورة متابعة تأمين الوصلات الكهربائية والتاكيد عليها.

- حثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المديرية فى مختلف المجالات.



جانب من اجتماع الاوقاف مع مديري الإدارات



جانب من اجتماع الأوقاف



جانب من اجتماع أوقاف الدقهلية