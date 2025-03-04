إقالة مدير مستشفى العسيرات فى سوهاج بعد إجراء طالب بكلية الطب الكشف على المرضى

سوهاج عمرو خلف

قرر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إقالة مدير مستشفى العسيرات، وذلك خلال تفقده المفاجىء لمستشفى العسيرات المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية، وأحمد عز مدير مكتبه ومحمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، حيث تفقد دويدار قسم الإستقبال والطوارىء

وتلاحظ وجود طالب بكلية الطب بالسنة الرابعة يتواجد بالاستقبال يقوم بالكشف علي المرضي وغياب كامل لأطباء التوباتجيه، ووجه دويدار مرافقيه بتحرير محضر إثبات حالة وتحويل الأمر للشئون القانونية بالمديرية، وإحالة المتغيبين إلى الشؤون القانونية، كما قرر تكليف مدير الطب العلاجى بتسيير أعمال المستشفى لمدة أسبوع.

كما تلاحظ عدم وجود خيوط أو أدوية بالإستقبال علي الرغم من إمداد المديرية للمستشفي بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة، وعلي أثره قرر وكيل الوزارة نزول جميع أستف إشراف التمريض بالإستقبال إلي ستف تمريض، موجهاً مدير إدارة التمريض بالنزول ضمن الفريق العلاجي لتقييم الوضع بالمستشفي، وحث دويدار الجميع علي بذل مجهود أكبر لتلبية إحتياجات أهالي العسيرات، مؤكداً علي استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة علي جميع منشأت القطاع الصحي بالمحافظة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.