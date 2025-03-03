اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مارس 2025 05:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة سوهاج يكلف فريق الجودة بمتابعة سير العمل بالمستشفى العام

الإثنين، 03 مارس 2025 05:13 م
وكيل صحة سوهاج يكلف فريق الجودة بمتابعة سير العمل بالمستشفى العام جانب من التكليف
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الاثنين فريق من إدارة الجودة بالمديرية ضم كلأ من الدكتور عبدالله جاد أخصائي الجودة و الدكتور يحيي زكريا و الدكتور بيشوي قصدي و د. نهي رجب و مستر مينا صبحي و أحمد محمود  بالتوجه الي مستشفي سوهاج العام وذلك علي خلفية الزيارة التي أجراها فجر اليوم علي المستشفي لمتابعة سير العمل و الخدمات المقدمة للمواطنين، مكلفاً الفريق بمراجعة جميع الملاحظات التي رصدها أثناء التفقد والتي من أهمها التشديد على مجانية الخدمة تماماً بأقسام الإستقبال و الطوارئ لحالات الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة وعدم تحمل المواطن أي أعباء او شراء أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى..

كما وجه دويدار الفريق بمتابعة ومراجعة جميع سياسات مكافحة العدوي و الجودة و النظافة العامة بالمستشفى ، وكذلك التأكد من توافر جميع أدوية الطوارئ و الأمصال و أرصدة بنك الدم.
 







مشاركة

سوهاج

الصحة

المستشفى العام

الجودة






الرجوع الى أعلى الصفحة