دنيا المصري تزرع بقلب أبيها الشكوك في حق عرب.. نصائح للتخلص من مشاعر الشك

كتبت فاطمة ياسر

قررت سميحة - دنيا المصري، وزوجها - أحمد عبد الله محمود، خلال أحداث مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، أن تذهب لأبيها - رياض الخولي، وتخبره أن أمها - وفاء عامر، تخونه مع عرب - أحمد العوضي، وبالفعل ذهب وقالت له وسط ذهول منه.

وحول ذلك يوضح الدكتورعلي أمين استشاري الطب النفسي في كلية طب قنا، أفضل النصائح للتخلص والقضاء على المشاعر السلبية للشعور بالشك، موضحا أن هذه المشاعر تؤثرعلى حياة الفرد ويصبح غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.



وقدم استشاري الطب النفسي، بعض النصائح المهمة للتخلص والتغلب علي مشاعر الشك، ومنها:

- التعرف علي سبب الشك فى حياتك وكتابة هذه الأسباب .

-اطلب من الأشخاص حولك أن يعاونوك على التغلب على هذه المشكلة والشكوك التى تراودك.

-اطلب المشورة ممن حولك فسوف يبذلون أقصى الجهود لتشعر بتحسن وتحويل الطاقة السلبية لثقة كبيرة فى نفسك وطاقة إيجابية.

-ابدأ يومك بأحاديث إيجابية، وابتسم لمحو التفكير السلبى وزيادة الثقة فى النفس.

- ممارسة التنفس العميق عندما تشعر بضغط أو قلق فتوقف لحظة لتساعد نفسك على الاسترخاء.

-ساعد الآخرين دون التفكير فى مقابل.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أنواع الشك، ومنها الشك غير السوي والسوي، فالسوي هو الذى يعد طبيعة فى النفس البشرية، كغيرة الزوج على زوجته والشخص يحتاج إلى جزء صغير من هذا الشك فى حياته لسلامة صحته النفسية ولحمايته من الوقوع فى الأخطاء.

أما الشك غير السوى أو المرضى، فيعانى المصاب أوهام اضطهادية يعتقد من خلالها أن الآخرين يريدون إيذاءه، وأن هناك مكائد ومؤامرات تحاك ضده ولا يشعر الشاك منذ صغره به أو ينمو معه ويركز على فكرة أو جانب واحد من جوانب الحياة تصل إلى أن يؤمن بهذه الفكرة، ويتحول لمرض يضطر المريض لزيارة الطبيب النفسى.

