في رمضان..لو بتأخد فيتامينات أعرف أفضل وقت لتناولها

كتبت فاطمة ياسر

أكدت الدكتورة منى ثابت، أستاذ الباطنة في كلية طب قصر العيني، أنه خلال صيام شهر رمضان يمكن تناول الفيتامينات، لكن يجب مراعاة بعض الشروط لضمان فعاليتها وعدم تأثيرها على الصيام، وقدمت أهم الشروط التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند أخذ الفيتامينات في رمضان، ومنها:

1. أثناء الإفطار أو السحور

الأفضل تناول الفيتامينات مع الطعام خلال الإفطار أو السحور لتعزيز الامتصاص وتقليل أي آثار جانبية مثل اضطراب المعدة.

2. الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء (مثل فيتامين سي وب)

يمكن تناولها في السحور لأنها لا تخزن في الجسم لفترة طويلة، مما يساعد في الحفاظ على النشاط طوال النهار.

3. الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (مثل فيتامين D وE وK وA)

يفضل تناولها مع الإفطار لأنها تحتاج إلى الدهون الموجودة في الطعام لامتصاصها بشكل جيد.

4. المكملات الغذائية مثل الحديد والكالسيوم

يفضل عدم تناولهما معًا لأن الكالسيوم قد يؤثر على امتصاص الحديد، ولذا يفضل أخذ الحديد على معدة فارغة مع فيتامين C، لذا يمكن أخذه بعد الإفطار بساعة أو قبل السحور بساعة، أما الكالسيوم يُفضل تناوله مع الطعام.

ونصحت أستاذ الباطنة، بضرورة تناول الماء بكثرة، وذلك لضمان امتصاص جيد للفيتامينات وتجنب الجفاف أو أي مشاكل هضمية، مع ضرورة تجنب الجرعات الزائدة، واستشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة لمن لديهم أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.

