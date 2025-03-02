دراسة هاتسعدك.. دهون البطن تعزز صحة دماغك

كتبت مروة هريدى

لم يكن أحد ليتصور أن الدهون الحشوية وصحة الدماغ قد تكون بينهما أي علاقة إيجابية، ولكن دراسة جديدة قد تغير ذلك، لطالما اكتسبت الدهون الحشوية سمعة سيئة باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الدهون، وقد ارتبطت بمجموعة من الأمراض المزمنة، ولكن هذا البحث الأخير الذي نُشر في مجلة GeroScience Journal يكشف عن جانب أكثر إشراقًا للدهون الحشوية، حيث وجد باحثون يابانيون من جامعة توهو أن الدهون الحشوية التي تلتف حول أعضائك الداخلية قد تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة دماغك، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تقول الدراسة إن دهون البطن مفيدة لصحة الدماغ ولكن فقط باعتدال، فإذا زادت عن الحد، فإنها لا تزال تشكل خطرًا على صحتك وتسبب أمراضًا تزيد من خطر الوفاة، والسبب وراء كون دهون البطن منشطًا للدماغ اكتشف فريق الباحثين أن بروتين CX3CL1، الذي تنتجه الدهون الحشوية، يساهم في الحفاظ على مستويات صحية من BDNF، وهو بروتين مهم للذاكرة والتعلم وتنظيم الحالة المزاجية، كما أنه يعزز نمو خلايا المخ وبقائها وترابطها.

وترتبط مستويات BDNF المنخفضة بحالات مثل الاكتئاب والخرف، في حين ترتبط المستويات المرتفعة بشكل مباشر بوظيفة الدماغ المثلى، حيث أنه مع تقدم العمر، تنخفض مستويات BDNF، مما قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة وانخفاض الأداء الإدراكي.



وفقًا للدراسة، وجد الباحثون أن دهون البطن لدى الفئران الأصغر سنًا تنتج كميات أكبر من بروتين الدهون الحشوية التي تحافظ على صحتها الإدراكية في حالة جيدة، واستمر إنتاج البروتين بنفس المعدل لدى الفئران في منتصف العمر، لكنه انخفض بمقدار الثلث لدى كبار السن، وعندما قلل العلماء من البروتين لدى الفئران الأصغر سنًا، وجدوا أن الفئران بدأت تظهر عليها علامات الشيخوخة.

من ناحية أخرى، عندما أعطيت الفئران الأكبر سنًا جرعة إضافية من البروتين، تم استعادة مستويات BDNF لديها.

فيما يلى.. مخاطر الدهون الزائدة في البطن

لا يوجد نقص في الدراسات التي توضح الآثار السلبية لدهون البطن على الصحة العامة، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وانقطاع النفس أثناء النوم، حيث ترتبط الدهون الزائدة في البطن أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرحم والمرارة والكلى والكبد والثدي، ومع ذلك، تسلط أحدث الأبحاث الضوء على الجانب الإيجابي لمستويات الدهون الحشوية الصحية للدماغ وتثبت أن القليل جدًا أو الكثير جدًا من دهون البطن، كلاهما ضار، ومن أجل الشيخوخة الصحية، يجب أيضًا مراعاة عوامل مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وإدارة الإجهاد والنوم الكافي.