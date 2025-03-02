اختبار دم جديد يمكنه الكشف عن مضاعفات الحمل في وقت مبكر

كتبت فاطمة خليل

تمكن باحثون من جامعة كوينزلاند فى أستراليا من تطوير اختبار دم يمكنه اكتشاف مضاعفات الحمل في وقت مبكر يصل إلى 11 أسبوعًا، حيث يحدد "مستشعر النانوفلاور" المؤشرات الحيوية المرتبطة بمخاطر مثل سكري الحمل والولادة المبكرة، مما يتيح التدخل المبكر وتحسين نتائج صحة الأم والجنين. تظهر التجارب السريرية دقة تزيد عن 90%، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف يعمل الاختبار

يقوم هذا الاختبار المتقدم المسمى "مستشعر النانو فلاور" بتحليل عينات الدم بحثًا عن علامات حيوية خلوية محددة تشير إلى مضاعفات محتملة مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم وخطر الولادة المبكرةوعلى عكس الطرق الحالية، التي تحدد مثل هذه المخاطر في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، فإن هذا الاختبار قادر على اكتشافها في وقت مبكر يصل إلى 11 أسبوعًا من الحمل.



وأوضح كارلوس سالومون جالو، الباحث في مركز البحوث السريرية بجامعة كوينزلاند، أن الفريق اختبر المستشعر على عينات دم من 201 امرأة حامل في الفترة بين الأسبوع الحادي عشر والثالث عشر من الحمل. وكانت النتائج واعدة للغاية.



وأضاف جالو: "لا يتم اكتشاف معظم مضاعفات الحمل إلا في مراحل لاحقة، مما يجعل من الصعب التدخل في الوقت المناسب. وبفضل هذه التكنولوجيا، يمكن للنساء تلقي الرعاية الطبية في وقت مبكر كثيرًا. كما أظهر جهاز الاستشعار البيولوجي لدينا دقة تزيد عن 90% في تحديد الأشخاص المعرضين للخطر".

التأثير على صحة الأم والطفل

يتيح الاكتشاف المبكر لمقدمي الرعاية الصحية تقديم العلاج في الوقت المناسب، مما يقلل من فرص التدخلات الطارئة مثل العمليات القيصرية أو الولادة المبكرة.



ويعتقد فريق البحث أن هذا التقدم قد يؤدي إلى توفير كبير في الرعاية الصحية من خلال خفض حالات دخول وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ومنع حالات الحمل عالية الخطورة من التفاقم إلى حالات الطوارئ.

"تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تحويل كيفية تقييمنا وإدارتنامخاطر الحمل وأضاف جالو: "إن هذا من شأنه أن يحسن عملية اتخاذ القرارات السريرية في مجال الرعاية التوليدية".

العلم وراء الابتكار

يعمل مستشعر النانوفلاور باستخدام أجهزة استشعار نانوية للكشف عن تركيزات منخفضة للغاية من المؤشرات الحيوية في الدم. ووفقًا للمؤلف المشارك في الدراسة مصطفى كمال مسعود من المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو بجامعة كوينزلاند، فإن طرق الاختبار الحالية تفتقر إلى الحساسية المطلوبة للكشف عن المضاعفات في مراحل الحمل المبكرة.



توفر هذه التكنولوجيا المتطورة للأمهات الحوامل والأطباء معلومات صحية مهمة في وقت مبكر جدًا، مما يتيح التخطيط الطبي والرعاية بشكل أفضل طوال فترة الحمل.

مستقبل الاختبار

في حين أن هذا الاختراق واعد، إلا أن المزيد من التجارب السريرية والموافقات التنظيمية ضرورية قبل أن يتم استخدام الاختبار على نطاق واسع فيرعاية ما قبل الولادةومع ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن الفحص المبكر لمضاعفات الحمل قد يصبح حقيقة واقعة قريبًا، مما يضمن حملًا أكثر أمانًا ونتائج أكثر صحة للأمهات والأطفال.