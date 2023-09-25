وزارة الصحة: 4 حالات يكون الحمل فيها خطرا على صحة الأم والجنين

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يكون فيها الحمل خطرا على صحة الأم والطفل حيث شملت الحالات كل من :-

1- الحمل المبكر قبل سن الثامنة عشر.

2- الحمل المتأخر بعد سن 35 عاما.

3- الحمل المتقارب قبل مرور عامين على آخر ولادة.

4- الحمل المتكرر بعد أربع ولادات.

وكانت قالت وزارة الصحة والسكان إن فترة المباعدة المثالية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات.

وأكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إن الزيادة السكانية لا يجب أن تتعدى قدرة الدولة في تقديم الخدمات، ولا تؤثر على نصيب الفرد في الموارد الطبيعية.

وأضاف مستشار وزير الصحة لشئون السكان، أن هناك زيادة سكانية في مصر غير منضبطة أكثر من قدرة الدولة على توفير الخدمات.

وأوضح عمرو حسن أنه لا بد كى يشعر المواطن بمشروعات التنمية أن نشهد زيادة نمو اقتصادى وانخفاض في الزيادة السكانية، ولا بد من انخفاض معدل النمو السكانى لأنها تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن المورد ثابت منذ عام 1959 ولكن الزيادة السكانية تضاعفت 4 مرات منذ ذلك التاريخ حتى الآن.