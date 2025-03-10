وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة طما التعليمية

سوهاج عمرو خلف

قام اليوم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه هانى جيلانى مدير عام إدارة طما التعليمية بزياره مدرسه قريه كوم العرب الرسمية للغات ومدرسة عبد الستار فهمى الاعدادية بنين بقريه مشطا ومدرسة قرية العتامنه للتعليم الأساسي ومدرسه التربية الفكرية بطما ،تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بأهمية المتابعه اليوميه والمستمرة لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على إستقرار وانتظام العمليه التعليمية.

اطمئن خلالها على انتظام واستقرار العملية التعليمية وجه خلالها بضرورة متابعة مديرى المدارس لتطبيق كافه القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات بالفصول الدراسية واستغلال الفراغات المتاحه والمناسبة كفصول اضافيه لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب ومراجعة التقارير الخاصة بكشوف التقييمات اليوميه والاسبوعيه والشهرية للطلاب وكافه الإجراءات الخاصة بامتحانات شهر مارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف لجان المتابعة على المدارس لمراجعة كشوف حضور وغياب الطلاب ومراجعة السجلات الخاصة بمعامل العلوم بالمدارس لضمان تحقيق أعلى مستوى علمى للطلاب خلال أداء التجارب العملية للمناهج الدراسيه الخاصة بماده العلوم ، كما وجه بضرورة المتابعه اليوميه لأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة داخل المدارس.