وزير التعليم خلال جولته بمدارس الفيوم يوجه الطلاب بالاهتمام بمجال التكنولوجيا

كتب محمود طه حسين

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الفيوم؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والاختبارات الشهرية.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة "مدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 590 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية، كما تابع امتحانات الشهر، وتأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.



وزير التعليم خلال جولته بمدارس الفيوم

كما حرص الوزير محمد عبد اللطيف على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات، واطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.

وعقب ذلك، قام الوزير بزيارة "مدرسة الشهيد عيد عطية الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1310 طالبا وطالبة.



وزير التعليم يتفقد المدارس بالفيوم

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات، كما راجع دفاتر الدرجات، ووجه بضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.



وزير التعليم يطلع على كراسات الواجبات والتقييمات

وحرص الوزير أيضًا على متابعة مستوى طلاب الصفوف الأولى داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل البرامج العلاجية بشكل مكثف لتحسين مستوى الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في مهارات القراءة والكتابة، مشددًا على ضرورة التشخيص الدقيق لمواطن الضعف لدى كل طالب، ووضع خطط فردية تتناسب مع احتياجاته وقدراته.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة "مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل أحمد الإعدادية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي يبلغ إجمالي عدد طلابها 1543 طالبًا وطالبة، حيث تفقد معمل العلوم أثناء حصة للصف الثاني الإعدادي، واستمع إلى شرح المعلمة، واطلع على كراسات الحصة والتقييمات.

كما تفقد عددًا من فصول المدرسة وراجع مستوى أداء الطلاب من خلال متابعة كراسات الواجبات والتقييمات ودفاتر الدرجات، موجهًا بضرورة متابعة نتائج التقييمات داخل المدرسة لضمان تحصيل الطلاب للمناهج بشكل سليم.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى "مدرسة محمد أحمد عبد السلام الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1988 طالبًا وطالبة.



وزير التعليم خلال جولته بمدارس الفيوم

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة أثناء أداء اختبار الشهر في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، ومادة اللغة الثانية للصف الثاني الثانوي، باستخدام جهاز التابلت المدرسي، كما حرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات والتقييمات.

وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والطالبات حول طموحاتهم المستقبلية والوظائف التي يطمحون إليها، مؤكدًا أهمية الاهتمام بمجال التكنولوجيا باعتباره قاطرة التنمية ومستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في جميع المجالات، مما يتطلب من الطلاب مواكبة التطورات والاهتمام بالمهارات الرقمية.



جولة وزير التعليم بمدارس الفيوم

وخلال تفقده للمدرسة، حرص الوزير على الاطمئنان على أحد طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي أثناء أدائه الاختبار الشهري، وأجرى معه حوارًا وديًا، مستفسرًا عن مستوى الامتحان، ومؤكدًا على تقديم جميع سبل الدعم اللازمة له لتذليل أي عقبات قد تواجهه خلال العملية التعليمية.



وزير التعليم خلال جولته بمدارس الفيوم

وأشاد الوزير، خلال الزيارة، بمستوى العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، مؤكدًا أن تكاتف جهود جميع الأطراف هو السبيل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

