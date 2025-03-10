اليوم السابع
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ودعم مالي للأسرة..

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتوفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية

الإثنين، 10 مارس 2025 11:17 ص
وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتوفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية وزارة التضامن الاجتماعى
مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة  بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية  في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".







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تكافل وكرامة

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