هيئة الدواء تكشف طرق التغلب على الألم خلال صيام شهر رمضان

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواءالمصرية عن طرق إدارة الألم خلال شهر رمضان​ والتى تضمنت :

- ممارسة التمارين الرياضية مثل اليوجا أو المشي الخفيف أو تمارين التمدد / التقوية، والتى تساهم في تخفيف ألم العضلات، وصرف الذهن عن التفكير في مصدر الألم. ​

​- أساليب العلاج الإدراكي السلوكي والتأمل واليوجا تساعد إلى حدٍ ما في التغلب على الآلام المزمنة.​

- الحرص على تناول كمية كافية من الماء في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.​

​بالنسبة للأشخاص الذين يعانوا من آلام مزمنة، ويحتاجوا لتناول الأدوية المسكنة للألم بشكل مستمر، يجب أن يستشيروا الطبيب، لأنه يمكن أن يكون في حاجة لتعديل جرعات الأدوية أو عدد مرات أو مواعيد تناولها خلال شهر رمضان.​