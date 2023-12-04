ماذا تفعل لو أصبت بنزلة برد ومتى تذهب للطبيب؟.. استشارى مناعة يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح واستشارى الحساسية، إن علاج نزلات البرد والأنفلونزا يكون بطرق بسيطة أبرزها الراحة التامة، وأدوية مسكنة للألم، وخافضات للحرارة تحتوى على مادة الباراسيتامول وتناول السوائل والعصائر الطبيعية.

وأضاف استشارى الحساسية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 80% من علاج نزلات البرد والتعافي منها يكون عن طريق الجهاز المناعى، لافتا إلى أن هذه الفترة من العام تتزايد فيها الأمراض التنفسية والتى تتشابه أعراضها وتشمل كورونا ونزلة البرد والفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا وكل هذه الأمراض فيروسية وعلاجها واحد يكون من خلال تعزيز جهاز المناعة.

وأوضح، أن هناك بعض الفئات التى يجب أن تتابع حالتها المرضية مغ طبيب حال الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا لأنهم أكثر عرضة لخطر المضاعفات، وهؤلاء هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب، السكر، الضغط، وضعف المناعة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص العرضة للخطر يجب المتابعة الطبية اليومية لأعراضهم التنفسية، مشيرا إلى أن معظم الحالات تتعافى تدريجيا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بشرب السوائل والعصائر المحتوية على فيتامين سي مثل البرتقال، الليمون لتحسين عمل الجهاز المناعى ومحاربة الفيروسات.

ونصح دكتور أمجد الحداد بضرورة تناول ملعقة عسل نحل مع عصير ليمونة فى الصباح لتعزيز المناعة، مع الاهتمام بتناول مكملات فيتامين د لأنه يعزز المناعة أيضا.

وقال أنه لا يجب على الشخص ارتداء الملابس الصوف أو البوليستر والتى تعطى حرارة زائدة للجسم وقد تجعله يعرق أكثر وعند تعرضه للهواء البارد تزداد حدة مرضه.