هجوم للدعم السريع على مدينة الخوى بغرب كردفان يسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13

كتبت ـ ريهام عبد الله

شنت ميليشيا الدعم السريع، هجوما عنيفا على مدينة الخوى بولاية غرب كردفان، وهو ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وكشفت شبكة أطباء السودان، في بيان، أن قوات الدعم السريع نفذت هجومًا على الخوي بغرب كردفان أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 13 آخرين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع هاجمت البلدة بنحو 35 مركبة قتالية وعشرات الدراجات النارية، وأشاروا إلى أن القوة نهبت أغلب متاجر السوق الرئيسي وبعض المنازل، كما نهبت نحو 9 مركبات وحرقت أحد منازل المواطنين الذي حاول التصدي لمجموعة داهمت منزله.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيانها: "نأسف لعمليات القتل والنهب التي تمارسها الدعم السريع على المناطق الآمنة والتي لا يوجد بها أي مظاهر عسكرية"، واعتبرت ما قامت به القوات في المنطقة تعديًا واضحًا على المدنيين وتعمدًا في القتل، خاصة أن من بين القتلى طفل لم يتجاوز عمره الـ 10 أعوام.

وأكدت أن استمرار عمليات القتل والتهجير التي تمارسها الدعم السريع في المدن التي تحتضن آلاف المدنيين تمثل انتهاكات تتنافى مع كل القوانين الإنسانية والدولية وتعبر عن حالة الفوضى التي تمارسها هذه القوات.

وتتجه الأوضاع في إقليم كردفان نحو مزيد من التصعيد، بعد أن تمكن الجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية من إنهاء حصار مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وظلت الدعم السريع تهاجم مرارًا البلدة الواقعة على الطريق القومي الرابط بين إقليمي كردفان ودارفور، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.