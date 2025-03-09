أطباء السودان: مقتل 5 أشخاص فى قصف مدفعى للدعم السريع على مدينة الأبيض

كتبت ريهام عبد الله

كشفت شبكة أطباء السودان، أن ميليشيا الدعم السريع، شنت هجمات صاروخية، على مدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان، وأسفرت الهجمات المتواصلة عن مقتل 5 أشخاص.

وكشفت الشبكة، أن الدعم السريع استهدفت مواقع المدنيين والمرافق العامة، بشكل متعمد، لإصابة أكبر عدد من المدنيين، مشيرة إلى أن القصف المدفعى أدى لمقتل 5 أشخاص بينهم أم وأطفالها وإصابة 4 آخرين.

وأدانت شبكة أطباء السودان عمليات القصف الصاروخي المتعمدة من قبل الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي تماديا في انتهاكاتها ضد المدنيين العزل وتدميرا للمرافق العامة حيث تكتظ مدينة الأبيض بكثافة سكانية عالية وتحتضن الألاف من الأسر المهجرة من المدن والقرى حول المدينة.

واعتبرت شبكة أطباء السودان، استخدام الدعم السريع لعمليات القصف الصاروخي الموجهة ضد المدنيين العزل هي وسيلة يسعى من خلالها إلى تهجير المدنيين وإفراغ المدن من قاطنيها، وهو تحدي واضح لكل القوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين في الحرب.