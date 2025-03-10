نائب محافظ بنى سويف يناقش ملف حصر الأصول غير المستغلة لتنمية الموارد

بنى سويف - هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً باللجنة التي شكلها المحافظ محمد هاني غنيم، لتختص بحصر الأصول غير المستغلة وتحويلها لفرص استثمارية، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية المتاحة، حيث حضر الاجتماع: رؤساء المدن، الإسكان، المساحة والإدارات المعنية بالمحافظة من الأملاك، التخطيط العمراني، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، الاستثمار، التنمية الاقتصادية، الإدارة الاستراتجية "التخطيط".

ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة واستثمارها بشكل فعال، من خلال مراجعة الأراضي والاراضي غير المستغلة والأراضي والمساحات التي تم استردادها وتصلح لإقامة مشروعات عليها، وذلك بعد دراسة احتياجات كل منطقة ونوعية المشروعات المطلوب تنفيذها حسب الاحتياج الفعلي.

وجه نائب المحافظ بمراعاة مجموعة من المعايير والضوابط في هذا المجال، منها ألا تكون أراضي متنازع عليها، وتتوافر بها الاشتراطات المطلوبة لإقامة مشروعات داخل الأحوزة العمرانية، مع استبعاد الأراضي المخطط دخولها وإدراجها لإقامة مشروعات ضمن المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، على أن يتم إعدادخريطة متكاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بما يتيح الفرصة لمتخذي القرار لاستثمار هذه المناطق بالشكل الأمثل .

وعلى جانب آخر، تفقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات أسفل عدلي منصور بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل ضمن خطة المحافظة لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية،في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة: المهندس أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف_الهيئة العامة للطرق والكباري، على يوسف رئيس المدينة،المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، المهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف، وبعض التنفيذيين المختصين من الهيئة والشركة المنفذة والمكتب الفني بالمحافظة.

وخلال تفقده لمشروع المُجمع، ناقش نائب المحافظ مستجدات وسير الأعمال،وتضمنت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لنفق المشاة الذي يربط بين موقف المحافظات على طريق"بني سويف/دمو"وموقف المراكز على طريق"بني سويف/الواسطى" وكذا الانتهاء من أعمال تشطيب السور، بجانب استمرار العمل في تركيب التندات "مظلات" وأعمال الرصف الانترلوك، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق المعايير الهندسية المطلوبة، والتوجيه بتذليل أي عقبات قد تعوق إنجاز المشروع.

وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ، اجتماعاً موسعا بحضور الجهات المختصة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي في كل مكونات المشروع، وتضمنت أعمال تشطيبات المناطق الخدمية والإدارية، وأعمال الردم فى الساحة والبلاطات الخرسانية، والأعمال الانشائية الخاصة بالخزان الأرضي والعزل والاختبار، السور الخارجي، أعمال التمديدات الخاصة بالمرافق المختلفة واللاند سكيب وكراسي الركاب، وأعمال الانترلوك والأبواب والشبابيك وغيرها من الأعمال، بجانب مناقشة الموقف المالي للمشروع.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم باستمرار متابعة سير العمل ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات لضمان انتظام العمل وتعزيز التنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع بطاقة استعابية 600 مركبة، و3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع المحور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.