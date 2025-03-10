مطار مرسى علم الدولى يستقبل 9 رحلات دولية اليوم ضمن 154 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم لأثنين، 9 رحلات طيران دولية اغلبها اوربية من بين 154 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث ارتفعت معدلات الوصول عن الاسبوع الماضى بواقع رحلتين، وكان استقبل المطار الاسبوع الماضى 152 رحلة والاسبوع الحالى يستقبل 154 رحلة دولية اغلبها أوروبية.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 9 رحلات طيران بينها 4 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من المطارات البولندية، ورحلتين من المانيا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، 154 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.