محافظ الشرقية يستقبل والدة طفلة العاشر المعتدى عليها ويسلمها شقة "التضامن"

الشرقية - إيمان مهنى

في لفتة إنسانية، استقبل المهندي حازم الأشموني محافظ الشرقية، السيدة سناء والدة الطفلة المعتدي عليها بمدينة العاشر من رمضان، ذلك بالديوان العام، واطمئن علي حالة الطفلة الصحية.

وأكد محافظ الشرقية، توفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي، الطفلة المعتدي عليها وأسرتها، وكلف الصحة والتضامن بالمتابعة اليومية لحالتها، وقرر تسليم الأسرة شقة سكنية، ومساعدة مالية من مديرية التضامن.

وأعربت السيدة سناء والدة الطفلة، عن شكرها لأجهزة الدولة، لوقوفها معها في أزمة، وطالبت بسرعة إحالة المتهم الي الجنايات لتوقيع أقصي عقوبة عليه.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان شهدت الأسبوع الماضي، حادثا مؤسفا، حيث تعرضت طفلة عمرها 8 سنوات، لمحاولة اعتداء جنسي من عامل، أثناء دخولها دورة المياه لقضاء حاجتها.