لاعبو سوهاج يتوجون ببطولة الجمهورية للجودو والميداليات الذهبية تحت 15 سنة

سوهاج - عمرو خلف

توج لاعبو سوهاج للجودو تحت 14 و 15 سنة بالميداليات الذهبية، وأكد الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن بعثة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بسوهاج بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد المراكز الأولي ببطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت14 ، 15 سنة والمقامه بصالة اتحاد الشرطة الرياضي بتحقيق عدد 6 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية، 1ميدالية برونزية

وأشاد فريد شوقى بالأداء المتميز للاعبين واللاعبات ببطولة الجمهورية للجودو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجودو بسوهاج، والجهود المبذولة من الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجودو لدعم اللاعبين وإعدادهم لجميع المنافسات.

شهدت منافسات تحت 15 سنة تألقاً للاعبين ولاعبات المشروع حيث توج اللاعب جلال طارق بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 45 ، اللاعب عمار عبد الحميد بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 66، اللاعب محمد عادل بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 50 ك ، اللاعب يوسف بدوي بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 40 ك، اللاعبة خلود عيد بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 48 ك، اللاعبة مروة محمد عبد الرحيم المركز الثاني الميدالية الفضية وزن 57 ك ،اللاعبة ملك عادل المركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 52 ك.

شهدت منافسات تحت 14 سنة أيضا تألقًا لافتًا للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بسوهاج، الذي نجح في حصد 2 ميدالية حيث توجت اللاعبة رحمه محمد اسماعيل بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 70 ك، اللاعب مروان خليفة المركز الثاني الميدالية الفضية وزن 45 ك.

ووجه محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة مدير المشروع التهنئة إلى منظومة العمل بالمشروع والجهاز الفني والإداري،والمعد النفسي الرياضي وأخصائي التغدية واللاعبين، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهروا به خلال البطولة، ومؤكدًا استمرار الوزارة في دعم رياضة الجودو ضمن استراتيجية الاهتمام بالألعاب الفردية التي تحقق لمصر إنجازات دولية، مشيدا بالمستوى المتميز مهاريا وبدنيا للناشئين ، متمنيا لهم تمثيل مصر قاريا ودوليا، مطالبا اللاعبات ببذل أقصي جهد في التدريب.