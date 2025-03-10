قومى المرأة بالشرقية: استخراج 573 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات مجانا

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 573 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بعد رفع الغرامة عنهن تفعيلا لبروتوكول التعاون مع الأحوال المدنية وذلك بقرى(العصلوجى- بهجات -كفر يوسف سلامة) مركز الزقازيق،وقري ( بني حسن - ابو عوينات - ترعة البطيخ - الصوفية ـ منشأة ناصر ـ قصاصين الازهار) مركز اولاد صقر،وقري ( كفر دبوس - المهدية - الشبراوين - حسين تيمور - رضوان ) مركز ههيا،وقري( كفر عوض سليمان - كفر ابو الديب - كفور نجم - الحلوات - شرقية مباشر- عزبة العرب - قطيفة مباشر - الحبش) مركز الابراهيمية،ووقري ( العباسة- عمريط- كفر حافظ) مركز ابو حماد.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، متابعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات عن شكرهم وتقديرهم لجهود المجلس القومى للمرأة على توفير الاستمارات بالمجان.