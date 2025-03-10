قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية أبو نور الدين فى جمصة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تبدأ مديرية الصحة بالدقهلية فى تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية ابو نور الدين مركز جمصة، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 10 و 11 مارس الجاري، وذلك لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لأبناء تلك القرى والقرى المجاورة.

وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق 8 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر مارس الجاري، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

وأشار "مرزوق" إلى أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم، لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى، فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقوم عليها مديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.