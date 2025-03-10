رئيس "أزهر سوهاج" يتفقد سير العملية التعليمية بمعاهد المراغة

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الإثنين، سير العملية التعليمية بمعاهد المراغة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة وجودة الأداء التعليمي في المعاهد التابعة للمنطقة.

بدأت الجولة بزيارة معهد الغريزات الابتدائي والروضة، حيث قام رئيس المنطقة بالمرور على الفصول الدراسية، مشددًا على أهمية متابعة المعلمين لشرح المناهج المقررة ومدى التزامهم بالخطة الزمنية للمواد الدراسية، كما اطلع على مستوى تفاعل التلاميذ مع الشرح، وقام بمناقشة عدد من الطلاب في المناهج الدراسية للتأكد من استيعابهم للمحتوى العلمي.

وفي إطار متابعته للعملية التعليمية، أكد ضرورة استمرار الجهود من أجل رفع مستوى التعليم في جميع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتوفير كل سبل الدعم للمعلمين. كما أبدى اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التعليمية واللامنهجية، مشددًا على أهمية تطوير المهارات المختلفة لدى الطلاب.

وفي نهاية جولته، وجه رئيس المنطقة الأزهرية الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمعاهد على جهودهم المبذولة في تحسين مستوى التعليم، داعيًا إلى استمرار التعاون بين المعلمين والإدارة التعليمية لتحقيق أفضل نتائج دراسية للطلاب.

تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتوفير بيئة تعليمية متميزة، والعمل على تحسين جودة التعليم في مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى محافظة سوهاج.