حالة الطقس اليوم الإثيين 10-3-2025 بجنوب سيناء.. الصغرى بسانت كاترين 6 درجات

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين 10-3-2025، طقس دافي نهارا بارد ليلا ، مع نشاط للرياح بسرعة 26 كيلو فى الساعة، فيما تشهد حركة الملاحة بالبحر الأحمر رياح شمالية غربية وارتفاع للأمواج.

وفيما يلى درجات الحرارة على مدن محافظة جنوب سيناء:

سانت كاترين العظمى: 18 درجة الصغرى : 06 درجات

راس سدر العظمي 25 درجة الصغرى 13 درجة

طور سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شرم الشيخ العظمي 26 درجة الصغرى 17 درجة

طابا العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 10 مارس 2025 الموافق 10 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشرقية، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.