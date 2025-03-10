جامعة القاهرة تحية إجلال لأبطالنا من الأطباء والمهندسين لتحقيق انتصار 10 رمضان

محمد صبحى

أصدرت جامعة القاهرة، بيانا بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موضحة أنه تحل علينا اليوم ذكرى العاشر من رمضان، الذكرى العظيمة لنصر أكتوبر المجيد، التي ستظل محفورة في وجدان كل مصري كرمز للعزة والكرامة والتضحية من أجل الوطن. في هذا اليوم، نتذكر بكل فخر واعتزاز أبناء جامعة القاهرة الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، وقدموا أرواحهم وجهودهم في سبيل تحرير أرض الوطن واستعادة الكرامة المصرية.

وقال البيان، لقد كان لجامعة القاهرة، كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في مصر والعالم العربي، دور بارز في تخريج كوادر علمية وعسكرية ساهمت بفاعلية في التخطيط والتنفيذ لهذا النصر العظيم|، فقد شهدت الحرب مشاركة واسعة من خريجي كليات الهندسة والطب والعلوم، وغيرهم من أبناء الجامعة الذين التحقوا بالقوات المسلحة المصرية وساهموا في تحقيق الانتصار التاريخي.

ووجهت جامعة القاهرة التهنئة لشعبنا المصرى العظيم، بهذه الذكرى الخالدة، فخر كل مصرى، وتحية إجلال وإكبار لكل بطل حمل السلاح، وكل طبيب أنقذ جنديًا مصابًا، وكل مهندس شارك في بناء الجسور أو تطوير المعدات العسكرية، وكل طالب من جامعة القاهرة وقف خلف القوات المسلحة داعمًا ومساندًا.

واختتم البيان، أن ذكرى العاشر من رمضان تظل حافزًا للأجيال الجديدة للاستلهام من روح التضحية والعطاء، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء. رحم الله شهداءنا الأبرار، وأدام لمصرنا الحبيبة النصر والعزة.