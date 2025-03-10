محافظة شمال سيناء تعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمدينة رفح الجديدة

رفح ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء بالتزامن مع انتصارات العاشر من رمضان عن طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى لمشروع الإسكان بمدينة رفح الجديدة، والتي تشمل 688 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى 234 وحدة متبقية من الأسبقية الأولى، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لأهالي رفح بعد الظروف الصعبة التي مروا بها.

تتكون كل وحدة سكنية من ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 مترًا مربعًا، وتُطرح بنظام التمليك دون حصة في الأرض، وفقًا لشروط وضوابط القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. وتبدأ أسعار الوحدات من 751 ألف جنيه حتى 936 ألف جنيه، حسب نسبة التميز، مع سداد مقدم تعاقد بقيمة 200 ألف جنيه، وقسط شهري يبدأ من 660 جنيهًا ويزيد سنويًا بنسب ثابتة حتى نهاية مدة السداد البالغة 30 عامًا، بدون فوائد.

حددت محافظة شمال سيناء الأولويات في تخصيص الوحدات وهم أسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح والشيخ زويد، وذوي الهمم من أهالي رفح والشيخ زويد (الوحدات بالدور الأرضي)، والأشخاص الاعتبارية (للإسكان أو الاستراحات)، والإسكان الإداري للجهات الحكومية، وأهالي محافظة شمال سيناء والعاملون بها بشرط الإقامة قبل عام 2014.

يتم التقديم ورفع المستندات إلكترونيًا من خلال موقع "استثمر في مصر" التابع للهيئة العامة للاستثمار عبر الرابط:

🔗 www.investinegypt.gov.eg

كما يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة شمال سيناء:

🔗 www.northsinai.gov.eg

وتشمل المستندات المطلوبة شهادة معتمدة من جهة العمل للعاملين بالجهات الحكومية قبل عام 2014، ومستندات إثبات المهنة لأصحاب الأعمال الحرة مثل السجل التجاري، البطاقة الضريبية، شهادة التأمينات الاجتماعية، أو البطاقة النقابية، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل حديثة لذوي الهمم، وبطاقة تكريم أسر الشهداء والمصابين أو إفادة من مديرية التضامن الاجتماعي.

وتقرر الجدول الزمني لطرح الوحدات

10 مارس 2025: بدء التقديم ورفع المستندات إلكترونيًا.

10 أبريل – 30 أبريل 2025: شراء كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني.

13 أبريل – 10 مايو 2025: رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

20 مايو – 20 أغسطس 2025: مراجعة الطلبات من قبل الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المختصة.

1 سبتمبر – 7 سبتمبر 2025: إجراء القرعة الإلكترونية وإعلان النتائج.

7 سبتمبر – 7 أكتوبر 2025: استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية.

6 أكتوبر 2025: بدء تسليم العقود والوحدات السكنية للفائزين.

كما وفرت المحافظة مراكز تكنولوجية للمساعدة في ديوان عام المحافظة، العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، ونخل، حيث يمكن للراغبين التقديم خلال أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الدولة لإعادة إعمار وتنمية سيناء، وتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان المناطق المتضررة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في شمال سيناء.

وسبق و سلّم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، العقود النهائية لأول سكان مدينة رفح الجديدة، في احتفال أقيم على أرض المدينة التي تُعد من أبرز مشروعات التنمية العمرانية في شمال سيناء، بحضور الفريق اسامه عسكر ، مستشار الرئيس ، ورئيس لجنه تنمية سيناء واللواء محمد شوقي رشوان ، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ و القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

تمتد مدينة رفح الجديدة على مساحة 535 فدانًا، حيث صُممت بعناية لتكون نموذجًا للتطور العمراني في سيناء. تضم المدينة 272 عمارة سكنية تحتوي على أكثر من 4352 وحدة سكنية بمواصفات عصرية، لتلبية احتياجات سكان المنطقة. وقد شهدت المرحلة الأولى تخصيص 484 وحدة سكنية حصريًا لأبناء رفح، مع تقديم تخفيضات بنسبة 55% بقرار من القيادة السياسية، كجزء من التقدير لجهودهم ودورهم الوطني.

وقال اللواء خالد مجاور خلال الحفل: "مدينة رفح الجديدة ليست مجرد مشروع عمراني، بل هي خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء سيناء، حيث نسعى لتوفير بيئة تضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة."



واشار انه لا تقتصر رفح الجديدة على تقديم وحدات سكنية فقط، بل توفر مجموعة من الخدمات التي تعزز جودة الحياة للسكان. وتشمل هذه الخدمات مدارس حديثة قادرة على استيعاب طلاب المدينة، ومساجد مجهزة لتلبية الاحتياجات، ومراكز شبابية لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية، ومرافق حكومية تقدم خدماتها اليومية، ومحطات مياه وصرف صحي تعمل بكفاءة عالية، مكتب بريد لخدمة السكان، وسوق مركزي.



مدينة رفح الجديدة



وحدات متكامله



مساكن رفح الجديده



جانب من المدينه



