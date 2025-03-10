تعرف على مشروع صرف صحى بيت خلاف فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. صور

سوهاج - محمود مقبول

مازالت جهود المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستمرة في إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين في الريف المصري على أرض محافظة سوهاج.

حيث تم البدء في أعمال تجارب التشغيل لمشروع صرف صحى بيت خلاف وشبكاتها في مركز جرجا بمحافظة سوهاج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية، بتكلفة إجمالية تبلغ 210 مليون جنيه، لتخدم نحو 16 ألف مواطن في المنطقة.

اليوم السابع، يقدم أهم المعلومات عن المشروع في ظل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" تعرف عليها من خلال المعلومات التالية :

المشروع: صرف صحي بيت خلاف في مركز جرجا.

الموقع: قرية بيت خلاف، مركز جرجا، محافظة سوهاج.

التكلفة: 210 ملايين جنيه.

الشركة المنفذة: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

تحت إشراف: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الهدف: تحسين البنية التحتية للصرف الصحي في قرية بيت خلاف، وهو جزء من "المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" (حياة كريمة).

مكونات المشروع:

محطة رفع:

الطاقة التصميمية: 45.5 ألف متر مكعب يومياً.

المساحة: 1778 متر مربع.

خط طرد:

القطر: 1000 مللي متر.

الطول: 9150 متر.

شبكات انحدار:

الطول: 23 ألف متر.

وصلات منزلية:

عدد الوصلات: 2337 وصلة منزلية.

الفوائد:

التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

الحفاظ على البيئة وتقليل مخاطر التلوث البيئي.

تحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

دعم التنمية المستدامة في المنطقة.

خدمة العملاء:

تم دفع مركز خدمة العملاء المتنقل لتلقي طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية من المواطنين.

الاستفادة:

عدد المستفيدين: حوالي 16 ألف نسمة من سكان قرية بيت خلاف.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً مهماً من جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين في الريف وتوفير خدمات أساسية تساهم في تحسين جودة الحياة.



منظر عام للمحطة من الخارج



المحطة من بيت خلاف من الداخل



مواتير من داخل المحطة