حياة كريمة تواصل حملة "سكر البيوت" لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها.. فيديو

كتب محمد عبد الرازق

أطلقت مؤسسة " حياة كريمة " المرحلة العملية من الدفعة الرابعة من مشروع "سكر البيوت"، الذي أطلقته الدكتورة نوال الدجوي من المؤسسة بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع.

تتضمن هذه المرحلة تعليم فنون صناعة الحلويات، خاصة الكحك والبسكويت بأنواعه المختلفة، استعدادًا للمناسبات والأعياد، ويهدف المشروع إلى تعزيز مهارات المرأة في صناعة الحلويات وتحويلها إلى رائدات أعمال ناجحات.

و تختص المشروع الذى يواصل دفعته الرابعه الان بتدريب السيدات على تصنيع حلويات وكحك العيد ويشمل التدريب ايضا بتعريف سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والغش التجاري والتعريف بأساسيات التسويق الإلكتروني.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة "حياة كريمة" لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين أوضاعها الاجتماعية. يُرحب بجميع النساء الراغبات في الانضمام إلى الدفعات القادمة من مشروع "سكر البيوت" للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.