اليوم السابع
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انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس.. صور

الإثنين، 10 مارس 2025 11:14 ص
انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس.. صور انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل
كتب ـ محمود طه حسين

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شهدت المدارس انتظام تقييمات الطلاب بـ صفوف النقل فى امتحان شهر مارس، حيث ارتفعت نسبة الحضور بين الطلاب لأداء الامتحان والذى تضاف درجاته إلى مجموع درجات أعمال السنة.

وحددت المدارس تعليمات أداء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل كالتالى:
-الالتزام بالزى المدرسي ولا يسمح بدخول أي طالب بدون زي مدرسي.
-  يعقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي مع استكمال الحصص الدراسية.
-بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي العام الحضور بالتابلت مشحون حيث يؤدى الطلاب التقييمات إلكترونيا.
-ممنوع خروج الطلاب من الفصل نهائيا إلا في حالة الضرورة بعد استئذان معلم الحصة مع الالتزام بالجدول المدرسي وحصص اليوم كاملة.

-ممنوع استعمال الموبايل داخل المدرسة وفي حالة سحب الموبايل لن يتسلمه سوى ولی أمر الطالب

-ممنوع اصطحاب الألعاب النارية أو الولاعات داخل المدرسة ومن يخالف ذلك التعليمات سوف يتم تطبيق لائحة الانضباط .

ويجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الفيوم لمتابعة انتظام اليوم الدراسي واختبارات الشهر.

انتظام تقييم امتحان شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس
انتظام تقييم امتحان شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس

 

انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس
انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس

 

انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل
انتظام تقييمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل

 

 







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وزارة التربية والتعليم

تعليمات عقد امتحان الشهر لصفوف النقل

عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل 2025

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