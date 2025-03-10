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المدارس توجه طلاب الثانوى العام بشحن التابلت لإجراء امتحان الشهر إلكترونيا

الإثنين، 10 مارس 2025 10:00 ص
المدارس توجه طلاب الثانوى العام بشحن التابلت لإجراء امتحان الشهر إلكترونيا طلاب
كتب محمود طه حسين

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وجهت المدارس طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام بشحن التابلت بشكل كامل واستقبال التحديثات الإلكترونية والفنية المطلوبة على الجهاز لأداء امتحان شهر مارس الجارى إلكترونيا، موضحة أن الامتحان يتم خلال اليوم الدراسى وفيما درسه الطالب خلال شهر فبراير الماضى.

تقييمات شهر مارس لصفوف النقل

وانطلقت تقييمات شهر مارس لصفوف النقل أمس الأحد ومستمرة حتى 16 من الشهر الجارى.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالنسبة لتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي لطلاب للصفين الأول والثانى الإعدادى تكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة أو نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي : امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 % واختبار شهري : 15 % واختبار شهري ثاني : 15 % والسلوك والمواظبة : 10% وكراس الواجب : 10% والاختبارات الأسبوعية : 20%.

 

تفاصيل درجات اختبارات الشهر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول مارس الجارى أجزاء المقرر التي تم تدريسها في فبراير الماضي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها بنسبة 15%،حيث يعقد الاختبار الثانى فى أبريل المقبل.


 







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