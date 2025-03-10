امتحانات الثانوية العامة 2025.. الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج

كتب محمود طه حسين

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، حيث يتم وضع الأسئلة بشكل يخدم التفكير والتحليل قبل الإجابة عن الأسئلة، خاصة أن أكثر من 85% من جزئيات الامتحان اختيار من متعدد ومن ثم ستكون الأسئلة معدة لفرز مستويات الطلاب المعرفية سواء مستويات بسيطة أو عليا ومتوسطة، حيث وجهت الوزارة الطلاب بالتركيز على فهم نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية أثناء المذاكرة ومراجعة الدروس قبل دخول الامتحان فى يونيو المقبل.

ويؤدى طلاب شعبة العلمي علوم الامتحانات فى 5 مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يمتحن طلاب شعبة العلمي رياضيات فى 5 مواد وهى اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما يمتحن فيه للطلاب من مواد دراسية أساسية طلاب بالشعبة الأدبية 5 مواد وهى اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.