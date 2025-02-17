وزير التعليم العالى يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بأكاديمية الشروق

كتب ـ محمد صبحى

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل تكريم أوائل شهادتى الثانوية العامة والأزهرية للعام الحادي والعشرين على التوالي بمسرح المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بمدينة الشروق، بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وياسمين خميس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ولفيف من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالأكاديمية، وعدد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور والطلاب.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتكريم ورعاية أبنائها المتفوقين؛ باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن هذا الحفل ليس مجرد احتفاء بالإنجازات الفردية، بل هو رسالة واضحة بأن العلم والمعرفة هما السبيل الأساسي لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في العقول الشابة، حيث إن العنصر البشري هو العامل الأهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولهذا تعمل العديد من الحكومات حول العالم على تبني سياسات داعمة للمتفوقين، من خلال تقديم منح دراسية، وبرامج تدريبية متخصصة، وتوفير بيئات إبداعية تساعد على تطوير المهارات، وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وإتاحة الفرص أمام شبابها للاستفادة من التجارب الرائدة في الدول المتقدمة، وتبني إستراتيجيات داعمة للابتكار والإبداع.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار العمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في الجامعات، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال، وتزويد الشباب بالمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، مقدمًا الشكر لمؤسسة خميس لتنمية المجتمع على جهودها في دعم ورعاية المتفوقين، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين كانوا شركاء في هذا النجاح.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بتكريم الطلاب المتفوقين، مشيرة إلى أهمية تنظيم هذه الاحتفاليات لتكريم الطلاب وتشجيعهم على التميز واستمرار التفوق، وأشارت إلى أهمية استمرارهم في الاطلاع واكتساب المهارات والخبرات المتنوعة؛ ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، مشيدة بدور مؤسسة خميس لتنمية المجتمع في تقديم الخدمات المتنوعة للطلاب وذلك في إطار بناء الإنسان المصري.

وأشارت ياسمين خميس إلى استمرار عمل مؤسسة خميس لتنمية المجتمع منذ 21 عامًا، مؤكدة أن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق ما نصبوا إليه في "الجمهورية الجديدة" من رخاء وتنمية، وبناء الإنسان في مختلف المجالات، معربة عن سعادتها باستمرار تنظيم هذه الاحتفالية التي تُعد تكريمًا للطلاب على عملهم وتفوقهم، مقدمة الشكر لأولياء الأمور، باعتبارهم أساس تحقيق هذا النجاح والتفوق.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلاب المتفوقين، وتوزيع الشهادات على المكرمين والتقاط الصور التذكارية معهم.