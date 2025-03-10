اليوم الدولى للقاضيات.. المستشارة أمانى الرافعى بصمة فى تاريخ النيابة الإدارية

كتب: أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

يُعد اليوم الدولي للقاضيات فرصة لتكريم جهود النساء الرائدات في السلك القضائي، وتسليط الضوء عليهن، في هذا الإطار تبرز شخصية المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية كرمز للريادة والتميز، إذ شكّلت قيادتها علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة داخل المؤسسة القضائية، ورسخت حضورها في مواقع صنع القرار، لتؤكد أن الكفاءة والاجتهاد هما الأساس الحقيقي لتولي المناصب القيادية، في هذا التقرير نتعرف على المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

عيُنت المستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعى، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، بالقرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2018 اعتبارا من 1 / 7 /2018 .

وحصلت المستشارة أمانى الرافعى على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعه الإسكندرية بتقدير جيد جداً عام 1971، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون العام من ذات الكلية عام 1973، وتم تعيينها بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1975، حيث عملت بالعديد من النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، حتى تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني بالإسكندرية عام 1988، ونظراً لتميزها فقد تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة عام 1994، حيث تولت بعدها إدارة العديد من النيابات الإدارية بالإسكندرية اعتباراً من عام 2006 وهى نيابات الإسكندرية القسم الخامس، ونيابة النقل ونيابة التعليم، وفي عام 2011 تولت منصبها كوكيل لمكتب فنى الإسكندرية ثم وكيلاً لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ليتم اختيارها في مارس 2018 وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.



وبتولي المستشارة أمانى الرافعى منصبها كرئيس لهيئة النيابة الإدارية تصبح خامس سيدة تتولى منصب رئيس هيئة قضائية مصرية.



المستشارة أمانى الرافعى