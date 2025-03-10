المديريات التعليمية: عقد امتحان الشهر فى جزء من اليوم الدراسى

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بالالتزام بضوابط عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل بحيث يكون خلال اليوم الدراسى وفى جزء من الوقت بما يعادل فترة أو نصف فترة دراسية، مع التشديد على الطلاب بأهمية حضور الامتحان وفق جداول اختبار شهر مارس والذى يستمر حتى 16 من الشهر الجارى، مع أهمية وجود 3 نماذج امتحانية مختلفة.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان شهر مارس لـ صفوف النقل كالتالى:

- الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 ويتم اجراء الامتحان في أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025

- تم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

- وضع الموجه أول المادة ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للادارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- تصوير الامتحانات مسئولية الادارة التعليمية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.