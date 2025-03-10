الكشف وتوفير العلاج لـ1485 حالة مجانا بقافلة للصحة فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي السبت والأحد 8 و9 من مارس الجاري بقرية شاويش بإهناسيا، ضمت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية شملت (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم الكشف على 1485 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان، كما أجرت القافلة 198 تحليلاً بمعمل الدم، و33 تحليلاً بمعمل الطفيليات، و9 حالات أشعة عادية، إلى جانب استصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، 102 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي استفاد منها 160 مواطناً، وتناولت موضوعات مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. وشملت القافلة أيضاً فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 299 مواطناً، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من خلال القافلة 4506 خدمات طبية متنوعة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل،الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.