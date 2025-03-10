مبادرة بداية.. تنظيم مسابقات رياضية للأطفال والبراعم بمراكز شباب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مراكز الشباب بقرى محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من الفاعليات، والمسابقات في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وبناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ومتابعة بلال حبش نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، أنه نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" مسابقات لياقة بدنية "ضغط - بطن - عقلة - وثب من الثبات"، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف هشام الجبالى، أنإدارة التنمية الرياضية بنادى الشباب الرياضى، نفذت فعاليات مسابقات لياقة بدنية بمشاركة لاعبين من الإدارات الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة والتي تعد انعكاس لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه شهد مركز شباب أبوصير الملق التابع لإدارة شباب الواسطى تنفيذ نشاط رياضي بعنوان "ألعاب قوى وجرى" بمشاركة طلائع من أعضاء المركز، وتضمنت المسابقة بث روح التنافس بين أعضاء مركز الشباب من الطلائع تعد انعكاس لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، تحت إشرافه، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ومحمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية تنفذ مشروع صناعة البطل بالتعاون مع فروع الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أنه يتضمن المشروع" الريشه الطائرة _ الكره الطائرة _ رفع الاثقال _ الملاكمة _ المصارعة _ كره اليد"، وذلك لخلق أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه يهدف المشروع تحقيق البطولات المحلية والدوليه للموهوبين رياضيا، حيث تم متابعى مشروع صناعة البطل في لعبة كرة اليد بمركز شباب تزمنت الشرقية .



اطفال قرية تزمنت الشرقية



جانب من الفاعليات



فاعليات صناعة البطل



فاعليات مبادرة بداية