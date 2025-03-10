"التموين" تطلق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي بالمغذيات الأساسية

كتبت بتول عصام

بدأ منذ قليل مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق "البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والخبراء في مجال التغذية والصحة العامة.

يقوم البرنامج على تعزيز الدقيق المُستخدم في صناعة الخبز البلدي بإضافة الحديد وحمض الفوليك للوقاية من انتشار أنيميا نقص الحديد، كما سيتم توفير الخبز المدعم المغزز بالمغذيات في 13 محافظة التي بها أعلى معدلات إنيميا، إذ تعتبر أنيميا نقص الحديد هي أكثر أنواع الانيميا انتشارًا في مصر بسبب سوء التغذية.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز البلدي، الذي يُعد مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي للملايين من المصريين، من خلال إضافة المغذيات الأساسية، مما يسهم في مكافحة مشكلات سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن بين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.