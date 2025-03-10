إزالة 15 حالة تعدي على الأراضى بمركزي الفتح والغنايم فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في إطار المتابعة المستمرة لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 15 حالة تعدي بمركزي الفتح والغنايم بمساحة 3487 متر مربع حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة محمود ياسين رئيس المركز من إزالة 7 حالات تعدي منهم 6 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية وحالة تعدي بالمباني على أملاك الأوقاف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز حملة لإزالة 8 حالات منهم 5 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للري وحالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية وحالتين تعدي على خط التنظيم لافتا إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وأكد أبوالنصر، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.