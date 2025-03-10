أسماء الشوارع التى تم رصفها خلال الأسبوعين الماضيين بالإسكندرية

قامت مديرية الطرق بالإسكندرية ، برصف وترميم عدد من الشوارع المتهالكه بنطاق الأحياء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، لمديرية الطرق بسرعة رصف وترميم الحفر والأرصفة بالشوارع.
ونستعرض فى السطور التالية أسماء الشوارع التي تم رصفها خلال الأسبوعين الماضيين بالإسكندرية :
* بنطاق حي شرق .. تم اعادة الشيء لأصله وترميم الحفر و أرصفه بشوارع:
- بشارع الريادة
- شارع الجمال
- شارع سيدي جابر قبلي الترام
- شارع خلف التأمين الصحي
- شارع السوق التجاري بمنطقة سموحة
- شارع الإقبال
- شارع الطيار أحمد أبو السعود)
- بطريق الكورنيش (أمام نادي الاطباء وأمام نفق كليوباترا الحارة القبلية، أمام البوستة بسيدي جابر ، أمام شارة 26 يوليو )
- بدء أعمال رصف بشارع عتريس
* بنطاق حي غرب .. تم بدء رصف شوارع :
- شارع 406
- شارع على زايد
- شارع داني
- شارع إبن الورقاء
* بنطاق حي منتزه ثان .. تم بدء رصف و اعادة الشيء لأصله بشوارع:
- شارع المستشارين
- شارع سركيز بحوض 10
* بنطاق حي منتزه أول .. تم بدء رصف و اعادة الشيء لأصله بشوارع:
- بمربع نوفل
- شارع علي باشا متفرع من محمد نجيب
- بدء رصف عزبة ايرس .
* بنطاق حي وسط .. تم ترميم ارصفة وبدء أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشوارع:
- شارع قناة السويس
- مدخل ابيس 10
- علاج الهبوط الارضي امام مدرسة ليسية الحرية
- شارع أحمد حسنين
* بنطاق حي عامرية أول .. تم ترميم ارصفة وبدء أعمال رصف بشوارع:
- شارع مسجد السلام بزاوية عبد القادر
- شارع اسماء بنت ابي بكر
- شارع عمارة المأذون