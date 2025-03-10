أسماء الشوارع التى تم رصفها خلال الأسبوعين الماضيين بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت مديرية الطرق بالإسكندرية ، برصف وترميم عدد من الشوارع المتهالكه بنطاق الأحياء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، لمديرية الطرق بسرعة رصف وترميم الحفر والأرصفة بالشوارع.

ونستعرض فى السطور التالية أسماء الشوارع التي تم رصفها خلال الأسبوعين الماضيين بالإسكندرية :

* بنطاق حي شرق .. تم اعادة الشيء لأصله وترميم الحفر و أرصفه بشوارع:

- بشارع الريادة

- شارع الجمال

- شارع سيدي جابر قبلي الترام

- شارع خلف التأمين الصحي

- شارع السوق التجاري بمنطقة سموحة

- شارع الإقبال

- شارع الطيار أحمد أبو السعود)

- بطريق الكورنيش (أمام نادي الاطباء وأمام نفق كليوباترا الحارة القبلية، أمام البوستة بسيدي جابر ، أمام شارة 26 يوليو )

- بدء أعمال رصف بشارع عتريس

* بنطاق حي غرب .. تم بدء رصف شوارع :

- شارع 406

- شارع على زايد

- شارع داني

- شارع إبن الورقاء

* بنطاق حي منتزه ثان .. تم بدء رصف و اعادة الشيء لأصله بشوارع:

- شارع المستشارين

- شارع سركيز بحوض 10

* بنطاق حي منتزه أول .. تم بدء رصف و اعادة الشيء لأصله بشوارع:

- بمربع نوفل

- شارع علي باشا متفرع من محمد نجيب

- بدء رصف عزبة ايرس .

* بنطاق حي وسط .. تم ترميم ارصفة وبدء أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشوارع:

- شارع قناة السويس

- مدخل ابيس 10

- علاج الهبوط الارضي امام مدرسة ليسية الحرية

- شارع أحمد حسنين

* بنطاق حي عامرية أول .. تم ترميم ارصفة وبدء أعمال رصف بشوارع:

- شارع مسجد السلام بزاوية عبد القادر

- شارع اسماء بنت ابي بكر

- شارع عمارة المأذون



