مشاكل التسنين.. كيفية تخفيف آلام طفلك بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

يعتبر التسنين مرحلة مهمة في نمو الطفل، لكنه قد يكون وقتًا صعبًا لكل من الرضع والآباء، فمع بدء ظهور الأسنان من خلال اللثة، غالبًا ما يعاني الأطفال من الانزعاج والتهيج وسيلان اللعاب المفرط واضطراب النوم، ورغم وجود علاجات بدون وصفة طبية، إلا أن العديد من الآباء يفضلون الحلول الطبيعية لتخفيف آلام أطفالهم.

فهم عملية التسنين

وفقا لموقع onlymyhealth يبدأ التسنين عادة في عمر ستة أشهر تقريبًا، على الرغم من أن بعض الأطفال قد يبدأون في وقت أبكر أو لاحقًا، عادةً ما تكون الأسنان الأولى التي تظهر هي القواطع الوسطى السفلية، تليها القواطع الوسطى العلوية، تشمل أعراض التسنين ما يلي:

تورم والتهاب اللثة.

كثرة اللعاب.

الانفعال والانزعاج.

مضغ الأشياء الصلبة.

تغيرات في أنماط النوم والتغذية.

العلاجات الطبيعية لألم التسنين

1. ألعاب التسنين ومناشف الغسيل المبردة

يعد العلاج بالتبريد وسيلة فعالة لتقليل التهاب اللثة وتسكين الألم، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة طب أسنان الأطفال السرير وجد الباحثون أن حلقات التسنين المبردة ومناشف الغسيل المبللة توفر راحة كبيرة للرضع الذين يعانون من التسنين، يساعد الإحساس بالبرودة في تقليل التورم وتسكين اللثة المتهيجة، ومع ذلك، من المهم تجنب تجميد الأشياء، حيث يمكن للبرودة الشديدة أن تلحق الضرر بأنسجة اللثة الحساسة.

2. تدليك اللثة

يمكن أن يساعد تدليك لثة الطفل بأصابع نظيفة أو مدلك اللثة المصنوع من السيليكون على تخفيف الألم من خلال تطبيق ضغط لطيف، حيث تشير الدراسات إلى أن العلاج بالتدليك يحفز الدورة الدموية في اللثة، مما يعزز الشعور بالراحة ويقلل الالتهاب، يمكن إجراء هذه الطريقة البسيطة والفعالة عدة مرات في اليوم، وخاصة قبل الرضاعة أو النوم.

3. الرضاعة الطبيعية من أجل الراحة

لا تعمل الرضاعة الطبيعية على تغذية الطفل فحسب، بل تعمل أيضًا كمسكن طبيعي للألم، وفقًا لدراسة فإن الرضاعة الطبيعية لها تأثير مسكن للألم بسبب إطلاق الإندورفين، الذي يساعد على تخفيف الانزعاج، كما يوفر عمل المص الإيقاعي تشتيتًا مريحًا من آلام التسنين.

4. العلاجات العشبية

شاي البابونج: يتمتع البابونج بخواص مهدئة ومضادة للالتهابات مما يساعد في تقليل الألم، يمكن للوالدين نقع قطعة قماش في شاي البابونج الخفيف وتبريدها وترك الطفل يمضغها تحت الإشراف.

زيت القرنفل (المخفف): يحتوي زيت القرنفل على مادة الأوجينول، وهي مسكن طبيعي للألم له خصائص مخدرة، ومع ذلك، يجب تخفيفه بشدة باستخدام زيت ناقل (مثل زيت جوز الهند) قبل وضعه على لثة الطفل لمنع التهيج.

5. بسكويتات التسنين الآمنة

يمكن أن توفر بسكويت التسنين المصنوعة منزليًا من مكونات صحية مثل الشوفان والموز للأطفال شيئًا آمنًا للمضغ، توفر هذه البسكويتات ضغطًا مضادًا ضد اللثة، مما قد يكون مهدئًا، تأكد من أن البسكويت ثابت بما يكفي لمضغه ولكن ليس صلبًا جدًا بحيث يشكل خطر الاختناق.

6. تقنيات تشتيت الانتباه

إشراك الطفل الذي يعاني من التسنين باللعب اللطيف أو الموسيقى أو العناق يمكن أن يساعد في تحويل تركيزه بعيدًا عن الانزعاج، توفر الأنشطة التفاعلية واللعب الحسي تحفيزًا عقليًا وطمأنينة عاطفية خلال هذه المرحلة الصعبة.

متى يجب استشارة طبيب الأطفال

الشعور بعدم الراحة أثناء التسنين أمر طبيعي، ولكن قد تشير بعض الأعراض إلى وجود مشكلة أساسية:

ارتفاع درجة الحرارة (فوق 38 درجة مئوية).

الإسهال الشديد.

البكاء المستمر وعدم القدرة على التهدئة.

الامتناع عن الأكل أو الشرب.

إذا ظهرت هذه الأعراض، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية لاستبعاد العدوى أو المشاكل الصحية الأخرى.