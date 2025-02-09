80 رحلة بالون طائر تقل 1800 سائح تحلق فى سماء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، حالة طقس شتوية مميزة في الصباح، لتسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات، حيث عادت رحلات البالون الطائر من جديد للتحليق بعد الإلغاء خلال الأيام الماضية لسرعة الرياح صباحاً، وذلك بناءاً على توجيهات الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر، ووسط حالة من البهجة والفرحة بين سياح العالم.

ومن جانبها، قررت سلطة الطيران المدني وإدارة المطار بعد عمل رصدة لحركة الرياح صباحاً، خروج الرحلات بصورة طبيعية وحلقت في سماء البر الغربى 80 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالى 1800 سائح من حول العالم، حيث يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر.

وتضم محافظة الأقصر حالياً عدد من شركات البالون التي تعمل في خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا، فتستعد يومياً الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.



تحسن في حركة الرياح وتحليق 80 رحلة بالون تقل 1800 سائح



رحلات البالون الطائر تحلق فوق جبال القرنة