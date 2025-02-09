اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 فبراير 2025 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلى يستهدف مطار خلخلة العسكرى شمالى السويداء

الأحد، 09 فبراير 2025 03:58 م
وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلى يستهدف مطار خلخلة العسكرى شمالى السويداء الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت القوات الإسرائيلية عدوانًا على مطار خلخلة العسكري شمالي السويداء، بالتزامن مع عمليات توغل في ريف القنيطرة أسفرت عن تدمير مواقع عسكرية. 

وأفادت مصادر محلية ، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانًا استهدف مطار خلخلة العسكري شمالي السويداء.

وبحسب وسائب إعلام سورية، لم ترد بعد تفاصيل رسمية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب السوري أو الإسرائيلي بشأن الهجوم.

ونفذت القوات الإسرائيلية، اليوم، عملية توغل جديدة خارج المنطقة العازلة في تل الشهوة قرب تل الشعار، المطل على بلدة الكوم في ريف القنيطرة الأوسط.

وأسفرت العملية عن تدمير ذخائر ودبابة تعود لمخلفات النظام السابق، وفقًا لمصادر ميدانية.

 







مشاركة

سوريا

مطار خلخلة

السويداء

ريف القنيطرة

الجيش الاسرائيلى






الرجوع الى أعلى الصفحة