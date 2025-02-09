وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلى يستهدف مطار خلخلة العسكرى شمالى السويداء

وكالات

شنت القوات الإسرائيلية عدوانًا على مطار خلخلة العسكري شمالي السويداء، بالتزامن مع عمليات توغل في ريف القنيطرة أسفرت عن تدمير مواقع عسكرية.

وأفادت مصادر محلية ، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانًا استهدف مطار خلخلة العسكري شمالي السويداء.

وبحسب وسائب إعلام سورية، لم ترد بعد تفاصيل رسمية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب السوري أو الإسرائيلي بشأن الهجوم.

ونفذت القوات الإسرائيلية، اليوم، عملية توغل جديدة خارج المنطقة العازلة في تل الشهوة قرب تل الشعار، المطل على بلدة الكوم في ريف القنيطرة الأوسط.

وأسفرت العملية عن تدمير ذخائر ودبابة تعود لمخلفات النظام السابق، وفقًا لمصادر ميدانية.