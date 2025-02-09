اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن أسماء أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024

الأحد، 09 فبراير 2025 12:05 م
وزارة الأوقاف تعلن أسماء أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024 وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف اعتماد أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024، حيث اجتازوا بنجاح المقابلات المركزية، وتم منحهم التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية. 

أولًا: الحاصلون على تصريح خطيب مكافأة: 


- أحمد محمد مصلح حمودة - العريش، شمال سيناء. 

ثانيًا: الحاصلات على تصريح واعظة معتمدة: 


- رحاب محمد عبد العاطي - بورسعيد. 
- نوران حمدي عبد الحميد عمارة - العريش، شمال سيناء. 
- نشوة سالم حسن محمد - العريش، شمال سيناء. 
- إيمان إبراهيم حامد أبو موسى - العريش، شمال سيناء. 
- ياسمين إسماعيل أحمد النمر - بين السرايات، الجيزة. 
- عزة فؤاد مصطفى محمد - بين السرايات، الجيزة. 

وسيتم نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم اعتمادهم من المديريات الأخرى تباعًا.

 







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