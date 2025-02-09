وزارة الأوقاف تعلن أسماء أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت وزارة الاوقاف اعتماد أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024، حيث اجتازوا بنجاح المقابلات المركزية، وتم منحهم التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية.
أولًا: الحاصلون على تصريح خطيب مكافأة:
- أحمد محمد مصلح حمودة - العريش، شمال سيناء.
ثانيًا: الحاصلات على تصريح واعظة معتمدة:
- رحاب محمد عبد العاطي - بورسعيد.
- نوران حمدي عبد الحميد عمارة - العريش، شمال سيناء.
- نشوة سالم حسن محمد - العريش، شمال سيناء.
- إيمان إبراهيم حامد أبو موسى - العريش، شمال سيناء.
- ياسمين إسماعيل أحمد النمر - بين السرايات، الجيزة.
- عزة فؤاد مصطفى محمد - بين السرايات، الجيزة.
وسيتم نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم اعتمادهم من المديريات الأخرى تباعًا.