مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ يحصد جائزة استثنائية.. ووكيل الوزارة يشيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصد مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ، جائزة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه، تُوزَّع بواقع ألفي جنيه لكل متسابق، لحصوله على المركز الثالث في التصفيات النهائية للنسخة الثالثة من المسابقة الثقافية الكبرى بين المراكز للعام الدراسي 2024 - 2025.

وأشاد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، بحصد مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ التابع لمديرية الأوقاف، الجائزة لأول مرة، مشيراً إلى أن حصول المركز على هذه الجائزة الاستثنائية في التصفيات النهائية للنسخة الثالثة من المسابقة الثقافية الكبرى بين مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2024 - 2025، أمر يستحق التقدير، لافتًا أنّ هذه المسابقة تُعقد مع بداية كل فصل دراسي بمراكز الثقافة الإسلامية؛ تشجيعًا وتحفيزًا للدارسين بهذه المراكز.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف، شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على تنظيم هذه المسابقة التي تهدف إلى دعم التميز العلمي والثقافي بين الدارسين، مؤكدًا أنّ هذا الإنجاز يعزّز مكانة مديرية أوقاف كفر الشيخ كأحد أعمدة الثقافة الإسلامية في مصر.