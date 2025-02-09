مفتى الديار المصرية ورئيس جامعة سوهاج يكرمان حفظة القرآن الكريم.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب المتميزين من حفظة القرآن الكريم في الجامعة، وذلك تقديرًا لاجتهادهم في حفظه وتشجيعهم على المزيد من التفوق في تحصيل العلم والعمل على تطبيق القيم السامية في حياتهم اليومية.

وثمن رئيس الجامعة حرص فضيلة المفتي على المشاركة في هذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجامعة دائمًا ما تسعى للاحتفاء بطلبتها المتميزين في مختلف المجالات. وذكر أن هذا التكريم يعد حافزًا لطلاب الجامعة ويشجعهم على التنافس الشريف ويسهم في خلق روح من التحفيز المستمر على التفوق والتميز. كما أكد على أهمية تطبيق تعاليم القرآن في سلوك الطلاب وأخلاقهم، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم يعتبر خطوة عظيمة نحو تنشئة جيل من الشباب القادرين على محاربة الأفكار المتطرفة والمساهمة في بناء مجتمع قائم على القيم الإسلامية.

فيما أشاد مفتي الديار المصرية بدعم رئيس الجامعة المتواصل للطلاب المتفوقين، وبحرص الجامعة على تقديمهم كنماذج يحتذى بها في الأخلاق والتحلي بفضائل القرآن الكريم. كما عبر فضيلته عن فخره بالطالبة عائشة إسماعيل شبانة، بكلية الآداب، من ذوي الهمم، التي استطاعت حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم التحديات التي تواجهها. وأكد أن إرادتها القوية وحبها لكتاب الله كانت الدافع الأكبر وراء إنجازها هذا، مشيرًا إلى أهمية دعم الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الأنشطة الجامعية والمجتمع الجامعي بوجه عام.

ومن جانبه، قدم الدكتور نظير عياد التهنئة لجميع الطلاب المكرمين وأسرهم، الذين قدموا لأبنائهم أعظم هدية، وهي تعليمهم القرآن الكريم. وأكد أن حفظ القرآن الكريم يعزز في نفوس الشباب القيم الدينية الرفيعة ويغرس في قلوبهم معاني السمو والرفعة التي يدعو إليها الإسلام. كما أضاف قائلاً: "هنيئًا لكل من تعلم القرآن وعلمه".

وأعلن الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب المكرمين هم الفائزون في المسابقة الدينية الكبرى "أهل القرآن"، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب في الجامعة (إدارة النشاط الثقافي والفني). وذكر أن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن كاملاً من الطالبات هم: الطالبة وفاء محي الدين من كلية التمريض، الطالبة عائشة إسماعيل شبانة من كلية الآداب، والطالبة رحاب خلف أحمد من كلية الطب البشري. بينما فاز بالمراكز الأولى من الطلاب: الطالب عمرو أحمد هاشم من كلية الطب البشري، الطالب عبدالله ممدوح من كلية الطب البيطري، والطالب معاذ علاء من كلية الطب البشري.

كما أشار الدكتور أحمد عاطف، مدير رعاية الشباب المركزية، إلى تكريم الطلاب الفائزين في مسابقتي حفظ نصف القرآن وحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم. وذكر أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية، وتؤكد على أهمية تشجيعهم وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الهامة.



أحد الحفظة المكرمين



المفتى يكرم أحد الحفظة



المكرمين من حفظة كتاب الله